Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России

Очаги сибирской язвы в России были локализованы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

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Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о возможности дальнейшего распространения инфекции, глава Минздрава подчеркнул, что его «не будет», передает его слова «Интерфакс».