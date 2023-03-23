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1 час назад

Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России

Lenta.ruиещё 4

Очаги сибирской язвы в России были локализованы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о возможности дальнейшего распространения инфекции, глава Минздрава подчеркнул, что его «не будет», передает его слова «Интерфакс».

О первых случаях сибирской язвы в России стало известно 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара, в которой муж заразился инфекцией при разделке бычьей туши. При этом, мужчина успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

Общество,Михаил Мурашко,
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