Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России

Очаги сибирской язвы в России были локализованы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о возможности дальнейшего распространения инфекции, глава Минздрава подчеркнул, что его «не будет», передает его слова «Интерфакс».
О первых случаях сибирской язвы в России стало известно 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара, в которой муж заразился инфекцией при разделке бычьей туши. При этом, мужчина успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.