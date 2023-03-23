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34 минуты назад

Новый директор музея имени Пушкина сравнила Сталина с Микки Маусом

Елена Прошина

Новый директор музея им. Пушкина Елизавета Лихачева сравнила Иосифа Сталина с Микки Маусом и заявила, что полемика вокруг генсека Советского Союза и его смерти отвлекают граждан от реальных проблем. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Новый директор музея имени Пушкина сравнила Сталина с Микки Маусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22 марта стало известно, что Twitter удалил пост журналиста Associated Press Александра Рослякова с видео 2018 года, в котором Лихачева сидит в своем кабинете в Музее архитектуры имени Щусева на фоне фотопортрета Сталина с приклеенным изображением зайца. Лихачева посетовала, что у людей больше нет чувства юмора, и уточнила, что это фото – подарок бывших коллег по Музею архитектуры.

«Граждане, вы там чего, совсем кукухой поехали? Вообще обсудить больше нечего? Он для нас — предмет поп-культуры, как Микки Маус. Изображений Сталина много, и он в конечном итоге и есть предмет поп-культуры. То есть каждый раз, когда людей нужно отвлечь от чего-то серьёзного, достается Сталин», — заявила Лихачева.

Она рассказала, что в ее кабинете было три изображения Сталина, включая кусок мыла, который использовали по назначению.

«Фигура Сталина сложная, неоднозначная. <...> Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным, это просто смешно», — сказала она.

Напомним, Елизавета Лихачева была представлена коллективу Пушкинского музея 22 марта. Она сменила на посту Марину Лошак, которая возглавляла музей 10 лет.

Общество,Елизавета Лихачева,Александр Росляков,Марина Лошак,
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