Новый директор музея имени Пушкина сравнила Сталина с Микки Маусом

Новый директор музея им. Пушкина Елизавета Лихачева сравнила Иосифа Сталина с Микки Маусом и заявила, что полемика вокруг генсека Советского Союза и его смерти отвлекают граждан от реальных проблем. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
22 марта стало известно, что Twitter удалил пост журналиста Associated Press Александра Рослякова с видео 2018 года, в котором Лихачева сидит в своем кабинете в Музее архитектуры имени Щусева на фоне фотопортрета Сталина с приклеенным изображением зайца. Лихачева посетовала, что у людей больше нет чувства юмора, и уточнила, что это фото – подарок бывших коллег по Музею архитектуры.
«Граждане, вы там чего, совсем кукухой поехали? Вообще обсудить больше нечего? Он для нас — предмет поп-культуры, как Микки Маус. Изображений Сталина много, и он в конечном итоге и есть предмет поп-культуры. То есть каждый раз, когда людей нужно отвлечь от чего-то серьёзного, достается Сталин», — заявила Лихачева.
Она рассказала, что в ее кабинете было три изображения Сталина, включая кусок мыла, который использовали по назначению.
«Фигура Сталина сложная, неоднозначная. <...> Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным, это просто смешно», — сказала она.
Напомним, Елизавета Лихачева была представлена коллективу Пушкинского музея 22 марта. Она сменила на посту Марину Лошак, которая возглавляла музей 10 лет.