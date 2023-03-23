Новый директор музея имени Пушкина сравнила Сталина с Микки Маусом

«Граждане, вы там чего, совсем кукухой поехали? Вообще обсудить больше нечего? Он для нас — предмет поп-культуры, как Микки Маус. Изображений Сталина много, и он в конечном итоге и есть предмет поп-культуры. То есть каждый раз, когда людей нужно отвлечь от чего-то серьёзного, достается Сталин», — заявила Лихачева.