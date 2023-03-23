Стивен Сигал зарегистрировал новый бизнес в РФ

Голливудский актер Стивен Сигал, у которого есть российское гражданство, зарегистрировал на территории РФ новую компанию. Она будет осуществлять продажу напитков, сообщает издание «Аргументы и факты».

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Речь идет о фирме под названием «Пять элементов». Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), организацию зарегистрировали в среду, 22 марта.

В документах говорится, что основной вид деятельности компании – «деятельность холдинговых компаний». Дополнительными числятся производство безалкогольных напитков, оптовая торговля соками и минеральными водами, забор и очистка воды и так далее.

Здание на московской улице Матросская Тишина является юридическим адресом фирмы.

33-летний сын актера Доминик Сан Рокко Сигал - ее соучредитель. Данные портала Rusprofile.ru свидетельствуют о том, что в РФ средняя выручка в отрасли, которой занялся Стивен Сигал, достигает 561 миллион рублей в год.

В стране актер является также соучредителем ООО «Горки холдинг компани» (строительство жилых и нежилых зданий). Также он получил статус ИП.