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1 час назад

Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов в России

Алиса Селезнёва

Глава правительства Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете вейпов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер нижней палаты парламента обратился с таким предложением в ходе отчета премьер-министра в Госдуме. По словам Володина, парламентарии считают, что детей «нужно спасать».

«Рассмотрим. Сформируем позицию, конечно», - заявил в ответ Михаил Мишустин.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в ведомстве «всегда поддерживают» мероприятия, которые «увеличивают ожидаемую продолжительность жизни и сокращают вредный фактор».

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Ранее СМИ сообщили о встрече глав комитетов Госдумы, посвященной охране здоровья и теме запрета вейпов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о возможном запрете, Роспотребнадзор поддержал инициативу.

При этом маркетплейс Wildberries с 7 февраля ввел запрета на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей.

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