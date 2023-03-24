В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
34 минуты назад

Конюхов показал кадры полета на самом большом в истории России воздушном шаре

Lenta.ruиещё 4

Путешественник Федор Конюхов показал первые кадры с полета на самом большом в России воздушном шаре. Фотографии опубликованы в его Telegram-канале.

Конюхов показал кадры полета на самом большом в РФ воздушном шаре
Фото: предоставлено штабом Федора Конюхова предоставлено штабом Федора Конюхова

На снимках видно покрытую льдом поверхность самого большого озера Мурманской области — Имандра, над которым пролетели участники экспедиции. Судя по скриншоту с трекера, сейчас пилоты огибают горный массив возле Апатит.

«Курс аэростата с западного постепенно меняется на северный и в ближайшие часы перейдет на восточный — генеральный», — сообщается в посте.

телеграм-канал Фёдора Конюхова

Ранее появилось видео взлета самого большого в истории российского воздухоплавания шара с Конюховым на борту. Экспедиция стартовала в Арктике — возле Кировска в Мурманской области.

Как стало известно 21 марта, Конюхов вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло запланировали установить новый рекорд по перелету на тепловом воздушном шаре. Пилоты намерены пробыть в воздухе без единой посадки более 60 часов. За это время они должны преодолеть расстояние до трех тысяч километров. Таким образом, воздухоплаватели побьют собственный мировой рекорд — 55 часов без посадки.

Как сообщается в канале путешественника, изготовленный специально для этой экспедиции воздушный шар имеет объем оболочки в 12 тысяч кубических метров. Высота конструкции вместе с корзиной составляет 36 метров. На старте аэростат весил пять тонн.

16 января глава томского филиала Русского географического общества (РГО) Юлия Калюжная рассказала о планах провести первую в России «зеленую» экспедицию, которая пройдет через Арктику, Балтийское, Средиземное и Черное моря. По этому маршруту отправится российский путешественник Эльдар Мухарашев. В качестве транспортного средства он избрал тримаран — судно с тремя расположенными параллельно корпусами. Энергию для движения плавсредство будет черпать из возобновляемых источников — солнца и ветра.

.

Общество,Иван Меняйло,Федор Конюхов,Русское географическое общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий