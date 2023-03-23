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6 минут назад

Татьяна Доронина получает 600 тысяч рублей в МХАТ имени Горького

Слово и Дело

Шоумен и блогер Рустам Солнцев назвал зарплату директора МХАТ имени Максима Горького, народной артистки СССР Татьяны Дорониной. Актриса получает 600 тысяч рублей в театре.

Раскрыта зарплата Дорониной в МХАТ имени Горького
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Нужно понимать, что Татьяна Доронина до сих пор получает в театре зарплату — насколько я знаю, около 600 000 рублей в месяц», — заявил Солнцев в проекте издания Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Блогер отметил, что это приличные деньги, на которые могут жить и молодые люди. Ранее стало известно, что Доронина отправилась поправлять здоровье в московский санаторий. Журналисты сообщали, что особняк актрисы в Барвихе хотят забрать, но информация не подтвердилась.

Общество,Рустам Солнцев,Татьяна Доронина,
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