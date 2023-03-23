Раскрыта зарплата Дорониной в МХАТ имени Горького

«Нужно понимать, что Татьяна Доронина до сих пор получает в театре зарплату — насколько я знаю, около 600 000 рублей в месяц», — заявил Солнцев в проекте издания Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Блогер отметил, что это приличные деньги, на которые могут жить и молодые люди. Ранее стало известно, что Доронина отправилась поправлять здоровье в московский санаторий. Журналисты сообщали, что особняк актрисы в Барвихе хотят забрать, но информация не подтвердилась.