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6 минут назад

Директор Гидрометцентра назвал регионы РФ с повышенным риском затоплений

Vse42.ru

Директор Гидрометцентра Сергей Борщ рассказал, жители каких регионов России столкнутся с подъемом уровня воды выше нормы из-за весеннего половодья.

Названы российские регионы с повышенным риском затоплений
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами представитель Гидрометцентра отметил, что в этом году повышенный риск затоплений возможен на традиционных участках. Речь идет о юге Якутии, Приамурье, Приморском крае, Саратовской и Оренбургской областях, а также о некоторых территориях европейской части России.

– В частности, на европейской территории России – на отдельных участках Северной Двины, Сухоне и в районе Великого Устюга, – цитирует собеседника издание "Известия".

Также неблагоприятные подъемы уровня воды уже наблюдались в конце февраля – начале марта в южных регионах России. Сергей Борщ добавил, что на остальной территории страны уровень половодий будет близким к норме.

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