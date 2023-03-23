Названы российские регионы с повышенным риском затоплений

В беседе с журналистами представитель Гидрометцентра отметил, что в этом году повышенный риск затоплений возможен на традиционных участках. Речь идет о юге Якутии, Приамурье, Приморском крае, Саратовской и Оренбургской областях, а также о некоторых территориях европейской части России.