Названы российские регионы с повышенным риском затоплений

Директор Гидрометцентра Сергей Борщ рассказал, жители каких регионов России столкнутся с подъемом уровня воды выше нормы из-за весеннего половодья.
В беседе с журналистами представитель Гидрометцентра отметил, что в этом году повышенный риск затоплений возможен на традиционных участках. Речь идет о юге Якутии, Приамурье, Приморском крае, Саратовской и Оренбургской областях, а также о некоторых территориях европейской части России.
– В частности, на европейской территории России – на отдельных участках Северной Двины, Сухоне и в районе Великого Устюга, – цитирует собеседника издание "Известия".
Также неблагоприятные подъемы уровня воды уже наблюдались в конце февраля – начале марта в южных регионах России. Сергей Борщ добавил, что на остальной территории страны уровень половодий будет близким к норме.