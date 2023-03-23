В Минздраве не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье

Два пациента с подозрением на сибирскую язву находятся в больнице Московской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья, предварительные анализы пока не подтверждают диагноз.

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Как рассказали в пресс-службе, контактных пациентов доставили в больницу бригады скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер. Они находятся в изолированном боксе для исключения контактов и передачи инфекции.

«Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы», — добавили в ведомстве.

Напомним, что три случая опасной болезни выявили в Чувашии. Сообщалось, что заражение сибирской язвой произошло через порезы на руках при обработке туши быка, которого нелегально купили жители села Акташево. Со временем животному стало хуже, и оно умерло, а его мясо и шкуру продали неизвестным.