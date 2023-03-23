Изменения в медиапотреблении от Rambler&Co – россияне чаще читают новости со смартфонов, но десктоп дольше удерживает аудиторию на онлайн-СМИ

Фото: 123rf.com 123rf.com

Rambler&Co исследовал пользовательские паттерны потребления контента интернет-медиа в 2022-2023 годах, проанализировав свои федеральные ресурсы

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Новости на завтрак и обед

В 2023 году пользователи предпочитают читать новости в рабочее время, с понедельника по пятницу, преимущественно в середине дня: на период с 11:00 до 14:00 с мобайла и десктопа приходится почти четверть суточного трафика (в среднем по году – от 21% до 23%). Это может быть связано с перерывом на обед или чтением во время отдыха.

«Просыпаются» большинство читателей с 5:00 до 6:00 утра (по Москве), трафик в это время преимущественно поступает с мобильных устройств (83% от общего). В прошлом году с апреля по август наблюдалось сезонное смещение времени чтения на более раннее, а также вечернее падение спроса – весной и летом активный день начинается раньше. Такими месяцами стали – май, июнь, июль.

В 2023 году наиболее «десктопное» время – с 11:00 до 14:00 (в этот период трафик доходит максимум до 30% от общего количества в эти часы). Чтение с мобильных устройств лидирует преимущественно в обеденные и вечерние часы (дорога с работы). В период значимых мировых событий конца февраля и конца сентября 2022 года чтение в мобайле было интенсивно в течение всего рабочего дня.

В 2022 году со второй половины пятницы по понедельник пользователи предпочитали отдыхать от новостей на веб-ресурсах. Тенденция сохраняется и в 2023: посещение онлайн-СМИ с десктопа в выходные снижается в среднем на 40%. Всплески потребления наблюдаются поздней ночью по выходным и только с мобильных устройств (с 00:00 до 01:00).

С мобайла – чаще, с десктопа – дольше

Тренд миграции на мобильные устройства продолжается, в 2023 году на мобайл пришлось уже 81% от всех заходов на медиа (на 4 п.п. больше, чем в 2022). При этом сеансы чтения в мобайле в 2 раза короче, чем с ноутбуков или персональных компьютеров. За год – с января 2022 по январь 2023 – среднее время сеанса с десктопа составляет 6 минут 51 секунду, с мобильных устройств – 3 минуты 26 секунд.

Рамблер

В десктопе наблюдается недельная зависимость: новости по будням читают дольше. С 24 февраля 2022 года по январь 2023 года общее время чтения выросло на 18% (+9% в мобайле, +22% на десктопе). Для мобильных устройств пик конца февраля прошлого года продолжался 15 дней, далее произошел возврат к средним значениям. После аналогичного скачка в десктопе время чтения в нем так и осталось самым высоким за весь год. Более того, второй всплеск активности значимых событий осени для пользователей ПК повторно увеличил общую динамику времени чтения за год для всех устройств – в среднем в 2022 оно составило 4 минуты 13 секунд (что на 51 секунду больше, чем в 2021). В январе 2023 года средняя цифра равна 4 минутам 24 секундам (больше на 36 секунд, чем в январе 2022).

О чём и где читают

Растёт интенсивность чтения федеральных СМИ в регионах. За год их доля выросла на 6,5 п.п.

По всем российским медиа конец 2022 года – начало 2023 года показали небольшое падение интереса к политическим новостям. В прошлом году в Москве и регионах динамика отслеживания новостей и интенсивность так называемого «думскроллинга» после февраля прошлого года снижалась постепенно до объявления частичной мобилизации в конце сентября. После второго, осеннего, пика интерес к политическим новостям вновь начал возвращаться к летним показателям, когда посещаемость всех ресурсов традиционно снижается.

Наибольшие скачки по изменению объемов медиапотребления показали категории: «Политика (Россия/мир)», «Звезды и путешествия», «Деловые», «Спорт». У них произошли пики роста весной и в начале осени (март и сентябрь) и такой же большой спад – в октябре-ноябре. Зимой 2022-2023 наибольший рост был у тематик: «Спорт» (+6%), «Гороскопы» (+5%), «Шоу-бизнес» (+5%), «Новости досуга» (+5%).

Анализ ключевых федеральных СМИ Rambler&Co («Лента.ру», «Газета.Ru») подтверждает общероссийский медиатренд. Доля просмотров темы «Политика» с 24 февраля 2022 года выросла более чем в 2 раза, за счет снижения категорий: «Общество», «Культура», «Наука». В начале 2023 доля просмотров «Политики» сократилась на 5%, однако при этом интерес к ней всё равно большой и составляет почти четверть от всех новостей (23%). Доля милитари-контента увеличилась более чем в 4 раза – с 5% до 21%, и динамика чтения показывает, что он еще долго будет входить в топ интересов пользователей онлайн-СМИ. На втором и третьем местах – «Культура» (+6%) и «Семья» (+5%).