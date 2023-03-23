Стало известно о втором случае с сибирской язвой в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде госпитализировали человека с подозрением на заболевание сибирской язвой, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Это уже второй случай с сибирской язвой в Московской области, накануне Роспотребнадзор сообщил о госпитализации первого пациента. По словам собеседника телеканала, оба мужчины контактировали друг с другом.

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23 марта у Александра нашли симптомы сибирской язвы. Сейчас он находится в больнице, — сказал источник.

Он уточнил, что новый пациент 14 марта в Сергиев Посад из Чувашии вместе с первым заболевшим в Подмосковье. Проведение противоэпидемических мер продолжается.

О третьем случае сибирской язвы в Чувашии стало известно утром 22 марта. Нового заболевшего выявили в рамках проверки контактов первого зараженного. Глава региона Олег Николаев заверил, что жизни заболевших ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Контактировавшие с ними люди здоровы.