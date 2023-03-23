Зоологи показали видео с самкой снежного барса, принимающей солнечные ванны

Два часа провела перед камерой фоторегистратора молодая самка ирбиса на юге Красноярского края. Пока она грелась в лучах солнца, температура воздуха повысилась на 20 градусов.
Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника выложили в Сеть уникальное видео с самкой снежного барса (он же ирбис или снежный леопард), снятое автоматическим регистратором.
В заповедной территории так описали эти кадры: "Теплое солнышко не оставило равнодушной самку ирбиса - она стала принимать солнечные ванны, переворачиваясь с боку на бок, подергивая лапками от удовольствия".
За два часа, проведенные животным перед камерой, воздух прогрелся с -23 до -2 градусов.
Справка "РГ"
Снежный барс внесен в Красные книги всех рангов. Этот редкий представитель семейства кошачьих находится под угрозой вымирания. По данным экспертов, в России осталось не более 90 этих животных. В Саяно-Шушенском заповеднике живут девять из них.