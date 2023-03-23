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48 минут назад

Составлен рейтинг регионов России по количеству «сов» и «жаворонков»

Мослента

Рейтинг регионов России по количеству «сов» и «жаворонков» составили по итогам исследования сервиса «Работа.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Москвы 24». Москва и Подмосковье по количеству любителей поздно ложиться спать оказались на третьем месте.

Составлен рейтинг регионов России по количеству «сов» и «жаворонков»
Фото: МослентаМослента

На первом месте оказался Татарстан, здесь выявлено 58 процентов «сов». Рано вставать предпочитают 25 процентов местных жителей. Второе место занял Иркутск, с 47 процентами «сов». На территории столичного региона выявлено 45 процентов «сов» и 20 процентов «жаворонков».

Далее по списку идут Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с результатами, похожими на московские, Воронежский регион, Саратовская область, Приморский край и другие регионы.

Ранее влияние дефицита одного микроэлемента и двух витаминов в организме на сон раскрыла врач-невролог Татьяна Стецкая.

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