Составлен рейтинг регионов России по количеству «сов» и «жаворонков»

Рейтинг регионов России по количеству «сов» и «жаворонков» составили по итогам исследования сервиса «Работа.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Москвы 24». Москва и Подмосковье по количеству любителей поздно ложиться спать оказались на третьем месте.

Фото: Мослента Мослента

На первом месте оказался Татарстан, здесь выявлено 58 процентов «сов». Рано вставать предпочитают 25 процентов местных жителей. Второе место занял Иркутск, с 47 процентами «сов». На территории столичного региона выявлено 45 процентов «сов» и 20 процентов «жаворонков».

Далее по списку идут Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с результатами, похожими на московские, Воронежский регион, Саратовская область, Приморский край и другие регионы.