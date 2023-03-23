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15 минут назад

Названо число проживающих в аварийных домах россиян

Lenta.ruиещё 3

Гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов заявил, что в аварийных домах проживают 1,3 миллиона россиян. Его слова передают РИА Новости.

Названо число проживающих в аварийных домах россиян
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Шагиахметов назвал число, актуальное на 1 января 2022 года, отметив, что это последние данные. Он также добавил, что каждый год в стране признают аварийными 2-2,5 миллиона квадратных метров жилья. Для компенсации такого объема ежегодно требуется от 176 до 220 миллиардов рублей.

В 2023 году власти планируют направить на решение вопроса 196 миллиардов рублей. Большая часть средств пойдет на дома, которые признали негодными для проживания до 2017 года. За предыдущий год в России расселили 193 тысячи человек, в 2023-м планируют предоставить новое жилье почти 140 тысячам россиян.

Ранее жители города Серова Свердловской области пожаловались на то, что их уже много лет не могут переселить из дома, признанного аварийным в 2016 году. В марте у здания обрушилась стена. Одна из жительниц рассказала, что она проживает там с момента постройки и уже несколько лет стоит в очереди на новое жилье.

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