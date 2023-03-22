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29 минут назад

Запашный указал на интересную деталь в ордере на "арест" Путина

Газета.Ru

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в авторской колонке для ФАН обратил внимание на интересную деталь в выданном Международным уголовным судом (МУС) ордере на арест президента РФ Владимира Путина. Он пояснил, что в обвинении в адрес российского лидера ничего не говорится о боевых действиях, а лишь о депортации детей с территории Украины.

Запашный указал на интересную деталь в ордере на "арест" Путина
Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»Владимир Трефилов/РИА «Новости»

«Все потому, что, обвинив Путина в проведении специальной военной операции или разжигании войны на территории другого государства, Международный уголовный суд был бы вынужден подобного рода ордеры выдать не одному десятку бывших и действующих глав государств по всему миру. И прежде всего Президентам США Джорджу Бушу — старшему и младшему, Бараку Обаме и Биллу Клинтону», — написал Запашный.

Он напомнил, что однажды МУС объявил о расследовании в отношении США и их военных преступлений. Однако в Вашингтоне тут же пригрозили суду санкциями, после чего дело попросту «замяли».

18 марта досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к «незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей», с Украины в РФ.

В контексте данного решения официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik напомнила об американской операции Babylift по массовому вывозу детей из Вьетнама.

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