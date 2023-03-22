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28 минут назад

Скабеева отреагировала на шутку Галкина* о своей голове

Деловая газета "Взгляд"

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала шутку юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом) о своей голове в руках певца Филиппа Киркорова.

Скабеева отреагировала на шутку Галкина* о своей голове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистка в своем Telegram-канале назвала артиста «обыкновенной гнидой».

«Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин – гей? Врунишки. Галкин – не гей», – написала ведущая. И добавила: «Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко».

Во время концерта в Израиле Галкин произнес: «Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой».

Позже Скабеева опубликовала запись с выступлением артиста, процитировав высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о главе Украины Владимире Зеленском.

Также Скабеева поинтересовалась у подписчиков, можно ли считать заявление Галкина на концерте призывом к ее убийству.

Ранее артист на концерте в Дубае поддержал выкрики из зала о вооруженных силах Украины, заявив, что не может оставаться нейтральным.

Общество,Ольга Скабеева,Владимир Зеленский,Максим Галкин,Александр Лукашенко,Филипп Киркоров,
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