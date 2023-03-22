Открыт прием заявок на премию CIPR DIGITAL

В рамках конференции ЦИПР пройдет третья ежегодная премия в области цифровых технологий CIPR DIGITAL. Мероприятие нацелено на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики. Заявки на участие принимаются до 14 апреля 2023 года. Награждение победителей пройдет в Нижнем Новгороде 31 мая, в первый день конференции ЦИПР.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Для участия приглашаются компании, ведомства, регионы и персоны, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области цифровой трансформации.

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Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте премии и подготовить описание проекта, где отражена идея, технологическая независимость (совместимость с российской базой микроэлектроники и отечественным ПО, отсутствие импортных компонентов, библиотек и импортного проприетарного ПО), тиражируемость, бюджет, сроки реализации и результаты.

Прием заявок продлится до 14 апреля включительно. С 18 по 30 апреля экспертное сообщество оценит проекты и сформирует шорт-лист. Голосование жюри пройдет со 2 по 19 мая.

Премия объединяет следующие номинации:

«Здоровье нации»

«Цифровой прорыв в промышленности»

«Цифровизация образования»

«Цифровизация транспорта»

«Цифровизация энергетики»

«Цифровое решение для сельского хозяйства»

«Цифровые решения для спорта»

«Умный город и ЖКХ»

«Цифровые проекты в области ESG»

«Лучший финтех-проект»

«Лидер цифровой трансформации»

«Лучший кейс региональной цифровизации»

«Цифровое медиа»

«Digital Art»

«Лучший цифровой развлекательный сервис»

«Лучшая цифровая платформа»

«Лучший российский маркетплейс»

Генеральным партнером премии CIPR DIGITAL-2023 выступает «Нацпромлизинг». Технический партнер премии — ООО «РТК ИТ», компания обеспечит информационную безопасность проведения премии.