Открыт прием заявок на премию CIPR DIGITAL

В рамках конференции ЦИПР пройдет третья ежегодная премия в области цифровых технологий CIPR DIGITAL. Мероприятие нацелено на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики. Заявки на участие принимаются до 14 апреля 2023 года. Награждение победителей пройдет в Нижнем Новгороде 31 мая, в первый день конференции ЦИПР.
Для участия приглашаются компании, ведомства, регионы и персоны, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области цифровой трансформации.
Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте премии и подготовить описание проекта, где отражена идея, технологическая независимость (совместимость с российской базой микроэлектроники и отечественным ПО, отсутствие импортных компонентов, библиотек и импортного проприетарного ПО), тиражируемость, бюджет, сроки реализации и результаты.
Прием заявок продлится до 14 апреля включительно. С 18 по 30 апреля экспертное сообщество оценит проекты и сформирует шорт-лист. Голосование жюри пройдет со 2 по 19 мая.
Премия объединяет следующие номинации:
«Здоровье нации»
«Цифровой прорыв в промышленности»
«Цифровизация образования»
«Цифровизация транспорта»
«Цифровизация энергетики»
«Цифровое решение для сельского хозяйства»
«Цифровые решения для спорта»
«Умный город и ЖКХ»
«Цифровые проекты в области ESG»
«Лучший финтех-проект»
«Лидер цифровой трансформации»
«Лучший кейс региональной цифровизации»
«Цифровое медиа»
«Digital Art»
«Лучший цифровой развлекательный сервис»
«Лучшая цифровая платформа»
«Лучший российский маркетплейс»
Генеральным партнером премии CIPR DIGITAL-2023 выступает «Нацпромлизинг». Технический партнер премии — ООО «РТК ИТ», компания обеспечит информационную безопасность проведения премии.
Премия CIPR Digital-2023 — третья ежегодная деловая премия в области цифровых технологий, направленная на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики. Премия традиционно проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Награждение победителей состоится в первый день ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде.