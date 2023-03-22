В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
38 минут назад

Открыт прием заявок на премию CIPR DIGITAL

Lenta.ru

В рамках конференции ЦИПР пройдет третья ежегодная премия в области цифровых технологий CIPR DIGITAL. Мероприятие нацелено на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики. Заявки на участие принимаются до 14 апреля 2023 года. Награждение победителей пройдет в Нижнем Новгороде 31 мая, в первый день конференции ЦИПР.

Открыт прием заявок на премию CIPR DIGITAL
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для участия приглашаются компании, ведомства, регионы и персоны, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области цифровой трансформации.

Видео дня

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте премии и подготовить описание проекта, где отражена идея, технологическая независимость (совместимость с российской базой микроэлектроники и отечественным ПО, отсутствие импортных компонентов, библиотек и импортного проприетарного ПО), тиражируемость, бюджет, сроки реализации и результаты.

Прием заявок продлится до 14 апреля включительно. С 18 по 30 апреля экспертное сообщество оценит проекты и сформирует шорт-лист. Голосование жюри пройдет со 2 по 19 мая.

Премия объединяет следующие номинации:

«Здоровье нации»

«Цифровой прорыв в промышленности»

«Цифровизация образования»

«Цифровизация транспорта»

«Цифровизация энергетики»

«Цифровое решение для сельского хозяйства»

«Цифровые решения для спорта»

«Умный город и ЖКХ»

«Цифровые проекты в области ESG»

«Лучший финтех-проект»

«Лидер цифровой трансформации»

«Лучший кейс региональной цифровизации»

«Цифровое медиа»

«Digital Art»

«Лучший цифровой развлекательный сервис»

«Лучшая цифровая платформа»

«Лучший российский маркетплейс»

Генеральным партнером премии CIPR DIGITAL-2023 выступает «Нацпромлизинг». Технический партнер премии — ООО «РТК ИТ», компания обеспечит информационную безопасность проведения премии.

Премия CIPR Digital-2023 — третья ежегодная деловая премия в области цифровых технологий, направленная на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики. Премия традиционно проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Награждение победителей состоится в первый день ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий