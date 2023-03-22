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56 минут назад

В России утвердили порядок аттестации школьников из новых регионов

ТАСС

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2025-2026 учебного года включительно. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В России утвердили порядок аттестации школьников из новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, в текущем году выпускники девятых классов допускаются к итоговой аттестации без прохождения итогового собеседования по русскому языку, одиннадцатых - без написания итогового сочинения.

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"Участники ГИА-11 в 2022/23 учебном году вправе участвовать в итоговом сочинении по желанию. Результат, полученный за итоговое сочинение, на допуск к ГИА-11 не влияет", - отмечается в документе.

Девятиклассники из новых регионов РФ в 2023 году получат аттестат по результатам промежуточной аттестации. В 2023-2024 учебном году ГИА для них будет проведена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору они не будут, уточняется в документе. При этом участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды вправе будут по своему выбору пройти ГИА-9 в форме ГВЭ по обязательным учебным предметам или в форме промежуточной аттестации. В 2024-2025 и 2025-2026 учебных годах ГИА-9 для выпускников из новых регионов будет проводиться по четырем учебным предметам - двум обязательным и двум по выбору в форме ОГЭ или ГВЭ по их выбору. При этом участникам с ОВЗ и инвалидам для получения аттестата будет достаточно сдать ОГЭ или ГВЭ только по обязательным предметам.

Участники ГИА-11 из новых регионов также смогут в 2022-2023 учебном году получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию. Далее до 2026 года выпускники из новых регионов будут проходить ГИА-11 в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору по двум обязательным предметам. При этом для участников с ОВЗ и инвалидов в 2023-2024 учебном году сохранится возможность по выбору проходить ГИА-11 в форме промежуточной аттестации, а в 2025 и 2026 году они будут проходить ГИА-11 в форме ЕГЭ или ГВЭ только по русскому языку.

Общество,Минпросвещения России,Рособрнадзор,
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