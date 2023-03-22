В России утвердили порядок аттестации школьников из новых регионов

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2025-2026 учебного года включительно. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, в текущем году выпускники девятых классов допускаются к итоговой аттестации без прохождения итогового собеседования по русскому языку, одиннадцатых - без написания итогового сочинения.

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"Участники ГИА-11 в 2022/23 учебном году вправе участвовать в итоговом сочинении по желанию. Результат, полученный за итоговое сочинение, на допуск к ГИА-11 не влияет", - отмечается в документе.

Девятиклассники из новых регионов РФ в 2023 году получат аттестат по результатам промежуточной аттестации. В 2023-2024 учебном году ГИА для них будет проведена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору они не будут, уточняется в документе. При этом участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды вправе будут по своему выбору пройти ГИА-9 в форме ГВЭ по обязательным учебным предметам или в форме промежуточной аттестации. В 2024-2025 и 2025-2026 учебных годах ГИА-9 для выпускников из новых регионов будет проводиться по четырем учебным предметам - двум обязательным и двум по выбору в форме ОГЭ или ГВЭ по их выбору. При этом участникам с ОВЗ и инвалидам для получения аттестата будет достаточно сдать ОГЭ или ГВЭ только по обязательным предметам.