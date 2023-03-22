У мужчины в Подмосковье заподозрили сибирскую язву

В Московской области выявлен и госпитализирован мужчина с подозрением на сибирскую язву. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Отмечается, что мужчина прибыл из Чувашии. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование. По месту пребывания заболевшего провели дезинфекцию, передает Агентство городских новостей «Москва».

Первые два случая сибирской язвы в Чувашии выявили 15 марта. Министр здравоохранения республики Владимир Степанов рассказал, что пациенты получают профилактическое лечение и находятся под ежедневным контролем специалистов. В среду, 22 марта, в республике выявили уже третий случай заражения.

Советский и российский ученый, доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» Алексей Аграновский рассказал, откуда берется сибирская язва и как она распространяется.