«Никто не умрет»: Инфекционист о выявлении сибирской язвы в Чувашии

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров в разговоре с Рамблером прокомментировал выявление трех случаев сибирской язвы в Чувашии.
Эксперт предположил, что в Чувашии несколько десятков или сотен лет назад какое-то животное болело сибирской язвой и оставило возбудитель в земле.
"А дальше, насколько известно, там заболел бык, после чего хозяева животного его забили и продали мясо, не зная об инфекции. При этом они сами заразились через порезы, когда обрабатывали тушу. Третий заболевший в Чувашии, видимо, участвовал в забое... Возможно, впрочем, что бычок заразился сибирской язвой через привозной некачественный корм", — отметил эксперт.
Никифоров подчеркнул, что человек смог бы заразиться сибирской язвой, поедая мясо инфицированного животного, только если на его губах были раны.
"Если кусок мяса со спорами сибирской язвы на поверхности положить в морозильник, то низкая температура никак не навредит возбудителю. Поэтому я допускаю, что один-два человека еще заболеют, но не более того. Причем через неопределенное время. В зависимости от того, когда мясо извлекут из морозилки", — сказал специалист.
Он призвал "не хвататься за голову", опасаясь распространения инфекции.
"Это обычная бактериальная инфекция, которую прекрасно лечат врачи. При обычной форме сибирской язвы, когда люди ей заражаются от животных, летальные исходы на сегодняшний день практически нереальны. Выздоравливают даже дети. Так что никто не умрет, эпидемии не будет", — заключил инфекционист.
Ранее в Чувашии был выявлен третий случай сибирской язвы у людей. По данным регионального Минздрава, у одного из жителей обнаружили пятно на ухе багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера. Такое состояние говорит о заражении сибирской язвой. Больной стал третьим с такими же симптомами.
До этого Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области назвал официальную версию появления в регионе сибирской язвы. Как выяснилось, местные жители в деревне Старые Акташево нелегально, без документов и прививок купили быка. Со временем у животного ухудшилось здоровье и его отправили на убой. Как уточняется, заражение опасной болезнью у людей произошло через порезы на руках при обработке туши. При этом мясо и шкуру в последствии продали неизвестным.