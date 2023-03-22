«Никто не умрет»: Инфекционист о выявлении сибирской язвы в Чувашии

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров в разговоре с Рамблером прокомментировал выявление трех случаев сибирской язвы в Чувашии.





Болеющие сибирской язвой животные, как правило, умирают. Перед смертью у них через понос и рвоту в окружающую среду выделяются возбудители инфекции. В земле они превращаются в споры, которые могут там находиться веками и "ждать своего момента", чтобы потом попасть в организм. Ничего нового не случилось. Сибирская язва была в России , есть и будет. О ней известно со времен Ивана Грозного . Это бактерия, которая может существовать в двух формах - вегетативной (живой) и споровой (дремлющей). Сибирская язва - это сугубо зооноз. То есть ей болеют животные, человек заражается от животных, а вот от человека человеку она никогда не передается. И это принципиально важный момент. Никакой страшной эпидемии сибирской язвы по умолчанию быть не может, поскольку опять же она не передается от человека человеку.Болеющие сибирской язвой животные, как правило, умирают. Перед смертью у них через понос и рвоту в окружающую среду выделяются возбудители инфекции. В земле они превращаются в споры, которые могут там находиться веками и "ждать своего момента", чтобы потом попасть в организм. Владимир Никифоров Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова

Эксперт предположил, что в Чувашии несколько десятков или сотен лет назад какое-то животное болело сибирской язвой и оставило возбудитель в земле.

"А дальше, насколько известно, там заболел бык, после чего хозяева животного его забили и продали мясо, не зная об инфекции. При этом они сами заразились через порезы, когда обрабатывали тушу. Третий заболевший в Чувашии, видимо, участвовал в забое... Возможно, впрочем, что бычок заразился сибирской язвой через привозной некачественный корм", — отметил эксперт.

Никифоров подчеркнул, что человек смог бы заразиться сибирской язвой, поедая мясо инфицированного животного, только если на его губах были раны.

"Если кусок мяса со спорами сибирской язвы на поверхности положить в морозильник, то низкая температура никак не навредит возбудителю. Поэтому я допускаю, что один-два человека еще заболеют, но не более того. Причем через неопределенное время. В зависимости от того, когда мясо извлекут из морозилки", — сказал специалист.

Он призвал "не хвататься за голову", опасаясь распространения инфекции.

"Это обычная бактериальная инфекция, которую прекрасно лечат врачи. При обычной форме сибирской язвы, когда люди ей заражаются от животных, летальные исходы на сегодняшний день практически нереальны. Выздоравливают даже дети. Так что никто не умрет, эпидемии не будет", — заключил инфекционист.

Ранее в Чувашии был выявлен третий случай сибирской язвы у людей. По данным регионального Минздрава, у одного из жителей обнаружили пятно на ухе багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера. Такое состояние говорит о заражении сибирской язвой. Больной стал третьим с такими же симптомами.