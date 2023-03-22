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1 час назад

Детский омбудсмен заявила об отсутствии документов от МУС об обвинении

Lenta.ru

Уполномоченная при президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что не получила от Международного уголовного суда (МУС) в Гааге никаких документов о вменяемых ей преступлениях. Слова омбудсмена приводит ТАСС.

Детский омбудсмен заявила об отсутствии документов от МУС об обвинении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что то, что вменяет на данный момент МУС и международная общественность, под собой не имеет никаких конкретных оснований.

«Мы не получили ни одной фамилии, мы не получили ни одного запроса, который подтверждал бы, что дети разлучены с родителями, что, например, тот или иной ребенок был депортирован, насильственно вывезен на территорию России», — пояснила Львова-Белова.

Она отметила, что если подобные случаи будут иметь место быть, то каждый из них будет рассматриваться.

Ранее 17 марта МУС выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял это решение в связи с ситуацией на Украине.

Общество,Владимир Путин,
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