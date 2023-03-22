Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея

Представитель Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов займет должность генерального директора Политехнического музея. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-служба Министерства культуры РФ.

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Кожанов придет на пост вместо Елены Проничевой, которая заняла должность главы Третьяковской галереи. Ранее ученый был помощником президента НИЦ «Курчатовский институт», а также работал на руководящих позициях в различных научно-исследовательских и на производственных предприятиях.

Как отметила замглавы Минкультуры РФ Анна Манилова, Политехнический музей представляет собой уникальную синергию «науки, инженерии и искусства». Его главную задачу заложил еще император Александр II — просвещение молодого поколения и популяризация науки. По мнению замминистра, сегодня музей представляет собой центр притяжения профессионалов и тех, кто только готовиться им стать.