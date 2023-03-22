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15 минут назад

Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея

Никита Бородкин

Представитель Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов займет должность генерального директора Политехнического музея. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кожанов придет на пост вместо Елены Проничевой, которая заняла должность главы Третьяковской галереи. Ранее ученый был помощником президента НИЦ «Курчатовский институт», а также работал на руководящих позициях в различных научно-исследовательских и на производственных предприятиях.

Как отметила замглавы Минкультуры РФ Анна Манилова, Политехнический музей представляет собой уникальную синергию «науки, инженерии и искусства». Его главную задачу заложил еще император Александр II — просвещение молодого поколения и популяризация науки. По мнению замминистра, сегодня музей представляет собой центр притяжения профессионалов и тех, кто только готовиться им стать.

Напомним, что Проничева стала гендиректором Третьяковской галереи 9 февраля 2023 года. Она сменила на посту Зельфиру Трегулову, которая занимала должность главы Третьяковки в течение 8 лет.

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