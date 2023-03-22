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26 минут назад

Актер Ивар Калныньш резко отреагировал на обвинения в неблагодарности

Газета.Ru

Латвийский артист Ивар Калныньш ответил россиянам, укорившим его в отсутствии благодарности к стране, в которой он состоялся как профессионал.

Актер Калныньш отреагировал на обвинения россиян в неблагодарности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актерская карьера Калныньша берет свое начало в советское время. В далеком 1972 году на экраны вышла первая картина с его участием – «Петерс». С того времени артист успел сняться в более 100 фильмах и сериалах. Практически все из них имеют отношение к СССР и России, напоминает ФАН.

«Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все». Я говорю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен». Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то.

Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников», – резко отреагировал на критику в свой адрес артист, выступая на телеканале RTVI.

Общество,Ивар Калныньш,
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