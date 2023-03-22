Актер Калныньш отреагировал на обвинения россиян в неблагодарности

«Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все». Я говорю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен». Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то.



Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников», – резко отреагировал на критику в свой адрес артист, выступая на телеканале RTVI.