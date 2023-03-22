Блиновская опровергла проверку полиции по факту мошенничества

Известная блогерша Елена Блиновская прокомментировала сообщение о том, что полиция проверяет ее по факту мошенничества после того, как участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман. В разговоре с «РЕН ТВ» она опровергла эту информацию.

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Блиновская заявила, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров. При этом, по словам блогерши, со стороны полиции в ее отношении проверок не ведется. «Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами. И ничего нам не могли сказать», — пояснила она.