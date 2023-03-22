Блиновская опровергла проверку полиции по факту мошенничества

Известная блогерша Елена Блиновская прокомментировала сообщение о том, что полиция проверяет ее по факту мошенничества после того, как участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман. В разговоре с «РЕН ТВ» она опровергла эту информацию.
Блиновская заявила, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров. При этом, по словам блогерши, со стороны полиции в ее отношении проверок не ведется. «Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами. И ничего нам не могли сказать», — пояснила она.
В беседе с SHOT Блиновская сообщила, что ей неизвестно о предполагаемых заявлениях в полицию от участниц ее марафона. Кроме того, она высказалась о возможных проверках со стороны налоговой. Блогерша заверила, что ей не грозят проблемы с ФНС. «Найти, конечно, при желании можно все и у всех, но мы ведем учет достойно», — сказала она.