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10 минут назад

Блогерша Блиновская опровергла проверку полиции по факту мошенничества

Lenta.ru

Известная блогерша Елена Блиновская прокомментировала сообщение о том, что полиция проверяет ее по факту мошенничества после того, как участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман. В разговоре с «РЕН ТВ» она опровергла эту информацию.

Блиновская опровергла проверку полиции по факту мошенничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блиновская заявила, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров. При этом, по словам блогерши, со стороны полиции в ее отношении проверок не ведется. «Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами. И ничего нам не могли сказать», — пояснила она.

В беседе с SHOT Блиновская сообщила, что ей неизвестно о предполагаемых заявлениях в полицию от участниц ее марафона. Кроме того, она высказалась о возможных проверках со стороны налоговой. Блогерша заверила, что ей не грозят проблемы с ФНС. «Найти, конечно, при желании можно все и у всех, но мы ведем учет достойно», — сказала она.

Общество,Елена Блиновская,
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