В Думу внесли законопроект о постоянном патрулировании заповедников

Группа депутатов фракции "Новые люди" в среду внесла в Госдуму законопроект, которым предусматривается введение режима постоянного патрулирования заповедников инспекторами в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Инициативой предлагается ввести специальный режим контроля за заповедниками - постоянный рейд. Он подразумевает нахождение инспекторов в пунктах контроля за заповедниками и постоянное патрулирование территории (акватории) заповедников.

Как пояснил соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов, сейчас специфика работы требует постоянного, иногда длительного присутствия инспекторов на территории заповедников.

"Фактически, мы создаем условия для того, чтобы инспектору больше не приходилось заниматься бюрократической писаниной, а бумажная работа не замещала основную его деятельность. Ведь люди становятся инспекторами именно для защиты природных территорий", - добавил он.