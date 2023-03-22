Блогера Елену Блиновскую, создательницу «Марафона желаний», требуют проверить на уклонение от уплаты налогов, сообщается в Telegram-канале Shot со ссылкой на источник.

По данным источника, в полицию поступило несколько сообщений от участников марафонов Елены Блиновской, которые считают, что их обманули. Кроме этого, они пожаловались в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы проверили бизнес блогера. Участники марафонов подозревают, что Елена Блиновская может уклоняться от уплаты налогов по схеме блогера Валерии Чекалиной, которую обвиняют в аналогичном преступлении.

Уточняется, что Елена Блиновская проводит различные марафоны, предназначенные для расширения финансового сознания и исполнения желаний. Несколько человек, купивших этот продукт, посчитали, что стали жертвами мошенников, так как они взяли деньги в кредит, оплатили консультации, однако их жизнь от этого не улучшилась.