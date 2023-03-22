Движение морского транспорта восстановили в Севастополе, где утром в среду произошла атака беспилотников, сообщается в официальном Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Работа морского пассажирского транспорта восстановлена. Пассажирские катера и паром будут осуществлять движение в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение паромов приостановили утром в среду. Как сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, надводные беспилотники пытались проникнуть в бухту. Черноморский флот отбил атаку, в общей сложности уничтожили три объекта.