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1 час назад

В Севастополе восстановили движение морского транспорта после атаки беспилотников

ТАСС

Движение морского транспорта восстановили в Севастополе, где утром в среду произошла атака беспилотников, сообщается в официальном Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Работа морского пассажирского транспорта восстановлена. Пассажирские катера и паром будут осуществлять движение в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение паромов приостановили утром в среду. Как сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, надводные беспилотники пытались проникнуть в бухту. Черноморский флот отбил атаку, в общей сложности уничтожили три объекта.

В Севастополе сообщили о звуках взрывов над городом

По словам Развожаева, военные корабли в результате атаки не повреждены, но выбило стекла в нескольких зданиях, люди не пострадали.

Общество,Видео,Михаил Развожаев,
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