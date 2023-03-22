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16 минут назад

Гость передачи Соловьева упал в обморок во время прямого эфира

Елена Прошина

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Андрей Карнеев потерял сознание в прямом эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как сообщает ТАСС, инцидент произошел во время программы, которая проходила во вторник на телеканале «Россия-1».

Эксперт потерял сознание в эфире программы Соловьева
Фото: Телеграм-канал «SolovievLive»Телеграм-канал «SolovievLive»

Карнеев упал в обморок во время беседы с участниками передачи. Гости и Соловьев оказали ему первую помощь и вызвали врачей. Позднее ведущий в соцсетях отметил, что потеря сознания была кратковременной.

Как сообщает «Фонтанка», Карнеев пояснил, что «нехорошо себя почувствовал» во время эфира, но не стал досрочно покидать студию и решил дождаться перерыва. Ученый отметил, что «буквально на две-три секунды потерял равновесие».

«На всякий случай позвали врача, он сказал, что ничего страшного», — уточнил Карнеев.

Ученый подчеркнул, что не терял сознание, а просто упал. Карнеев добавил, что происшествия никак не связано с темой обсуждения.

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Отметим, что в передаче также участвовали член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Куликов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, политолог Дмитрий Дробницкий и другие гости.

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