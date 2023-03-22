Почему иностранцы хотят иммигрировать в Россию

«Сейчас в странах Запада идет масштабное, я бы даже сказал, тоталитарное наступление на традиционные духовные ценности, — заявил политолог в пресс-центре «Парламентской газеты». — Большинство пытается к этому как-то приспособиться, молчать, чтобы не уволили с работы, не подвергнули травле. Но есть и такие, кто не готов с этим смиряться. Может, это и не большинство, но их очень, очень много. Часть из них до такой степени уже все это «достало», что они готовы ехать в Россию как в страну, которая обеспечивает защиту традиционных ценностей и не навязывает чуждую им идеологию. Исходя из компетенций или личностей этих людей мы можем точно понять, кто нам нужен, а кто нет. Если они нам нужны, они могли бы переехать в Россию, принять российское гражданство и успешно работать на благо страны, так же как делали их предшественники при Петре I или Екатерине Великой. Но для этого нам надо решить ряд вопросов, основной — ввести категорию эмиграционной визы, которую наши посольства будут выдавать в стране выезда желающим, конечно, после проверки наших правоохранительных структур, именно с целью постоянного переезда в Россию».