Почему иностранцы хотят иммигрировать в Россию

Пока западные страны накладывают на Россию одни санкции за другими и представляют нашу страну настоящей империей зла по телевидению и в печатной прессе, все больше иностранцев переезжают сюда в поисках лучшей жизни. Сотни тысяч американцев, канадцев, австралийцев, французов и прочих иностранных резидентов готовы хоть сейчас порвать со своим прошлым и навсегда связать свои жизни с нашей страной, но не могут этого сделать в силу целого ряда бюрократических причин. Что это за причины и как их устранить, эксперты обсудили в пресс-центре «Парламентской газеты».
В погоне за традиционными ценностями
Во второй половине 2022 года в России был зарегистрирован рекорд - в нашу страну всего за несколько месяцев въехало больше трех миллионов иностранцев. Такими данными поделился ТАСС со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Основной причиной для переезда стала трудовая миграция, а лидерами по притоку новых резидентов — Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, но отнюдь не только.
«[интерес к жизни и работе в России проявляют в том числе выходцы из]Европы и Америки, уроженцы Сербии, Германии, Италии, Великобритании, Франции, США, Польши, Испании, Чехии, Румынии, Нидерландов, Бразилии, Греции, Австрии, Канады, Словакии, Португалии, Швеции, Финляндии, Венгрии и других стран», — отмечалось в материалах исследования.
И это еще не все. Так, совсем недавно на весь мир прогремело заявление американского священника Иосифа Глисона, в 2017 году переехавшего из Штатов в деревню Красново Ярославской области. По словам Глисона, тысячи правоверных христиан, живущих сейчас в странах Запада, хотели бы последовать его примеру и обязательно последовали бы, не препятствуй им «бюрократические сложности».
По словам директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, главная причина такого ажиотажа — строгое следование Россией пути сохранения и преумножения традиционных духовно-нравственных ценностей.
«Сейчас в странах Запада идет масштабное, я бы даже сказал, тоталитарное наступление на традиционные духовные ценности, — заявил политолог в пресс-центре «Парламентской газеты». — Большинство пытается к этому как-то приспособиться, молчать, чтобы не уволили с работы, не подвергнули травле. Но есть и такие, кто не готов с этим смиряться. Может, это и не большинство, но их очень, очень много. Часть из них до такой степени уже все это «достало», что они готовы ехать в Россию как в страну, которая обеспечивает защиту традиционных ценностей и не навязывает чуждую им идеологию. Исходя из компетенций или личностей этих людей мы можем точно понять, кто нам нужен, а кто нет. Если они нам нужны, они могли бы переехать в Россию, принять российское гражданство и успешно работать на благо страны, так же как делали их предшественники при Петре I или Екатерине Великой. Но для этого нам надо решить ряд вопросов, основной — ввести категорию эмиграционной визы, которую наши посольства будут выдавать в стране выезда желающим, конечно, после проверки наших правоохранительных структур, именно с целью постоянного переезда в Россию».
То, что такая тенденция существует и со временем только усиливается, подтвердил и журналист американского происхождения Тим Керби, присутствовавший на мероприятии в формате видеосвязи.
«Сейчас белые молодые парни, живущие в США, чувствуют себя словно бы запертыми в коробке, — подчеркнул он. — Им постоянно говорят, что они злодеи, они враги народа, у них нет никаких шансов. И каждый из них ищет выход. Я свой выход нашел — я вернулся сюда, на свою историческую Родину. И сейчас мне каждый день пишет огромное количество людей, которые хотели бы за мной последовать».
Однако, по словам Керби, иметь намерение мало, нужно еще его как-то реализовывать. А с этим у иностранцев зачастую возникают большие проблемы. Переезд в Россию — путь долгий, сложный и не всегда понятный, особенно в текущих мировых обстоятельствах.
Бюрократическая дамба
Главный аспект, мешающий иностранцам свободно приезжать в нашу страну и воплощать здесь свои мечты, — это крайняя степень бюрократизации, характерная и для наших, и для иностранных миграционных процессов и ведомств, которые их контролируют.
«В Америке сейчас с учетом наших с ними взаимоотношений все, что так или иначе связано с Россией, находится под запретом, — констатировал еще один участник мероприятия юрист Тимур Беслангуров. — И, соответственно, каждый, кто сюда по каким-то причинам стремится, автоматически попадает в зону пристального внимания властей. За поддержку России, как мы помним, в США даже полагаются санкции, повторю, санкции для своих же собственных граждан! — вплоть до конфискации имущества. Есть соответствующее распоряжение, подписанное лично Джо Байденом».
Как отметил Беслангуров, России, чтобы помочь таким «соотечественникам по духу», необходим собственный аналог американской системы Green Card — официальной лотереи, в которой каждый год разыгрывается вид на жительство в США.
«Всем давно известно, что по факту это никакая не лотерея, — отметил Беслангуров. — Это вполне себе управляемый процесс, в рамках которого американцы отбирают себе тех людей, которые им больше всего нужны, к примеру, выдающихся ученых, технических специалистов и так далее. По моему глубокому убеждению, нам нужна точно такая же система. Это решило бы большое количество проблем, в том числе с несовершенством нашего миграционного законодательства, которое сейчас представляет собой бюрократическую дамбу».
Впрочем, одной лишь грин-картой дело не ограничится. Так, общественный деятель, председатель КСОРС США Елена Брэнсон обратила внимание на еще два важных аспекта, мешающих американцам, канадцам и австралийцам хлынуть в Россию бурным потоком.
«Первый из них — обязательная справка об отсутствии криминального прошлого, — отметила эксперт. — Сейчас ее получение напрямую зависит от спецслужб США и других западных стран. Они ее просто не выдают людям, которые хотят выехать на постоянное место жительства в Россию. Или выдают тогда, когда уже поздно. И вторая вещь, которую необходимо менять, — квота. Вы не можете подать заявление, пока не получите квоту. А квоту можно получить только по ряду критериев, часть из которых просто невыполнима для многих из тех, кто хочет переехать».
В целом участники обсуждения сошлись на том, что сейчас возросший интерес иностранцев к России можно было бы — и нужно было бы! — активно использовать в целях страны. Однако для этого нужна точечная коррекция российского законодательства.