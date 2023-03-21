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17 минут назад

Федор Конюхов запланировал новый рекорд

Lenta.ru

Российский путешественник Федор Конюхов вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло запланировали установить новый рекорд по перелету на тепловом воздушном шаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Федор Конюхов запланировал новый рекорд
Фото: предоставлено штабом Федора Конюховапредоставлено штабом Федора Конюхова

В настоящее время проходит проверка оборудования. Конюхов и Меняйло намерены пробыть в воздухе без единой посадки более 60 часов. За это время, как предполагается, они смогут преодолеть расстояние до трех тысяч километров. Таким образом, воздухоплаватели побьют собственный мировой рекорд — 55 часов без посадки.

Уточняется, что специально для этой экспедиции был изготовлен тепловой воздушный шар «ФосАгро». В России это самый большой шар за всю историю воздухоплавания. Если экспедиция завершится успехом, Конюхов и Меняйло установят рекорд по продолжительности, а также по дальности перелета на тепловом воздушном шаре.

Ранее путешественник Федор Конюхов раскрыл процесс подготовки к экспедициям. Он рассказал, что сначала рождается идея, затем подготавливается техзадание, а потом его команда ищет тех, кто может спроектировать или построить транспорт, на котором будет осуществляться подвиг.

Общество,Иван Меняйло,Федор Конюхов,Фосагро,
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