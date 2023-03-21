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30 минут назад

Директору Собчак Суханову предъявили обвинение в окончательной редакции

Елена Прошина

Коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому, а также журналисту Тамерлану Бигаеву предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха. Об этом сообщает ТАСС.

Директору Собчак Суханову предъявили обвинение в окончательной редакции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам адвоката Дмитрия Малютова, после предъявления обвинения следственные действия были формально завершены. Другой адвокат, Светлана Липатова также добавила, что завтра стороне обвинения передадут уведомления об окончании следственных действий. На следующем этапе потерпевших и обвиняемых ознакомят с материалами уголовного дела, после чего будет составлено обвинительное заключение. Оно, в свою очередь, будет отправлено в прокуратуру, а затем дело передадут для рассмотрения в суд.

Напомним, что Суханов, Романовский и Бигаев обвиняются в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере. Согласно имеющейся информации, обвиняемые вымогали у главы Ростеха Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, угрожая опубликовать порочащие Чемезова сведения в случае отказа.

Ранее Ксения Собчак заявила, что уголовное дело в отношении её коммерческого директора повлияло на ее стрессоустойчивость.

Общество,Тамерлан Бигаев,Кирилл Суханов,Светлана Липатова,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,
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