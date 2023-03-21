Директору Собчак Суханову предъявили обвинение в окончательной редакции

Коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому, а также журналисту Тамерлану Бигаеву предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам адвоката Дмитрия Малютова, после предъявления обвинения следственные действия были формально завершены. Другой адвокат, Светлана Липатова также добавила, что завтра стороне обвинения передадут уведомления об окончании следственных действий. На следующем этапе потерпевших и обвиняемых ознакомят с материалами уголовного дела, после чего будет составлено обвинительное заключение. Оно, в свою очередь, будет отправлено в прокуратуру, а затем дело передадут для рассмотрения в суд.

Напомним, что Суханов, Романовский и Бигаев обвиняются в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере. Согласно имеющейся информации, обвиняемые вымогали у главы Ростеха Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, угрожая опубликовать порочащие Чемезова сведения в случае отказа.