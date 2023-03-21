Легендарную скрипку «Балтика» продали за рекордную сумму

В Нью-Йорке на аукционе Tarisio на торги была выставлена скрипка «Балтика» легендарного итальянского мастера Гварнери Бартоломео Джузеппе Антонио «дель Джезу». Начальная цена составляла $10 млн, в итоге она была продана за $9,44 млн, пишет портал Artnet.

По данным портала, инструмент был изготовлен 292 года назад с использованием так называемого «пламенного клена».

Прежним владельцем «Балтики» был американский предприниматель, до него она принадлежала исполнительнице Дороте Пауэрс. Она выменяла ее на две скрипки Страдивари.

Уточняется, что в 2022 году на торгах скрипка работы Гварнери была продана за $3,6 млн. Таким образом, «Балтика» установила новый рекорд по стоимости для инструментов этого мастера.

Представитель аукциона подчеркнул, что скрипка является «выдающимся произведением искусства».