Легендарную скрипку «Балтика» продали за рекордную сумму

В Нью-Йорке на аукционе Tarisio на торги была выставлена скрипка «Балтика» легендарного итальянского мастера Гварнери Бартоломео Джузеппе Антонио «дель Джезу». Начальная цена составляла $10 млн, в итоге она была продана за $9,44 млн, пишет портал Artnet.
По данным портала, инструмент был изготовлен 292 года назад с использованием так называемого «пламенного клена».
Прежним владельцем «Балтики» был американский предприниматель, до него она принадлежала исполнительнице Дороте Пауэрс. Она выменяла ее на две скрипки Страдивари.
Уточняется, что в 2022 году на торгах скрипка работы Гварнери была продана за $3,6 млн. Таким образом, «Балтика» установила новый рекорд по стоимости для инструментов этого мастера.
Представитель аукциона подчеркнул, что скрипка является «выдающимся произведением искусства».
Напомним, что знаменитый итальянский мастер Страдивари родился на 50 лет раньше, чем Гварнери. Но инструменты последнего ценятся больше, так как сохранилось всего 150 экземпляров, вышедших из его мастерской. Скрипок Страдивари насчитывается порядка 600 штук.