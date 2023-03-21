Минюст признал нежелательной Transparеncy International

Российский Минюст включил в перечень нежелательных в России неправительственную организацию Transparеncy International, сообщает пресс-служба ведомства.
В начале марта Генпрокуратура РФ признала Transparency International нежелательной в России организацией.
Тогда сообщалось, что деятельность организации, руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран, «явно выходит за рамки декларированных целей и задач» и «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности».
Ранее Минюст РФ признал нежелательной в России деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России», сообщает НСН.