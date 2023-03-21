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31 минуту назад

Минюст признал нежелательной организацией Transparеncy International

Национальная Служба Новостейиещё 1

Российский Минюст включил в перечень нежелательных в России неправительственную организацию Transparеncy International, сообщает пресс-служба ведомства.

Минюст признал нежелательной Transparеncy International
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале марта Генпрокуратура РФ признала Transparency International нежелательной в России организацией.

Тогда сообщалось, что деятельность организации, руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран, «явно выходит за рамки декларированных целей и задач» и «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности».

Ранее Минюст РФ признал нежелательной в России деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России», сообщает НСН.

Общество,Минюст России,Генпрокуратура РФ,
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