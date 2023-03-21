На Бали отреагировали на политику в отношении российских туристов

Власти Бали проводят странную политику по отношению к российским и украинским туристам, заявила уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Ни Ньоман Шри Видхиянти. Об этом пишет портал Detik.
По оценке чиновницы, властям острова следует соблюдать осмотрительность при принятии жестких мер в отношении гостей острова.
Видхиянти пояснила, что политика, проводимая в настоящее время властями, может привести в дальнейшем к неприятным последствиям для туристической индустрии острова.
Кроме того, представитель омбудсмена призвала правительство Бали отказаться от намерения по усложнению визовой системы для россиян и украинцев.
Ранее сообщалось, что иммиграционные власти арестовали молодого российского комика за попытку вести трудовую деятельность на острове без рабочей визы.
Уточняется, что в общей сложности на Бали были задержаны 47 иностранцев, в том числе, 13 граждан России. 20 марта нарушители были депортированы из Индонезии.