На Бали отреагировали на политику в отношении российских туристов

Власти Бали проводят странную политику по отношению к российским и украинским туристам, заявила уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Ни Ньоман Шри Видхиянти. Об этом пишет портал Detik.

По оценке чиновницы, властям острова следует соблюдать осмотрительность при принятии жестких мер в отношении гостей острова.

Видхиянти пояснила, что политика, проводимая в настоящее время властями, может привести в дальнейшем к неприятным последствиям для туристической индустрии острова.

Кроме того, представитель омбудсмена призвала правительство Бали отказаться от намерения по усложнению визовой системы для россиян и украинцев.

Ранее сообщалось, что иммиграционные власти арестовали молодого российского комика за попытку вести трудовую деятельность на острове без рабочей визы.