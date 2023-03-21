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1 час назад

На Бали отреагировали на политику в отношении российских туристов

Илья Родин

Власти Бали проводят странную политику по отношению к российским и украинским туристам, заявила уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Ни Ньоман Шри Видхиянти. Об этом пишет портал Detik.

На Бали отреагировали на политику в отношении российских туристов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По оценке чиновницы, властям острова следует соблюдать осмотрительность при принятии жестких мер в отношении гостей острова.

Видхиянти пояснила, что политика, проводимая в настоящее время властями, может привести в дальнейшем к неприятным последствиям для туристической индустрии острова.

Кроме того, представитель омбудсмена призвала правительство Бали отказаться от намерения по усложнению визовой системы для россиян и украинцев.

Ранее сообщалось, что иммиграционные власти арестовали молодого российского комика за попытку вести трудовую деятельность на острове без рабочей визы.

Уточняется, что в общей сложности на Бали были задержаны 47 иностранцев, в том числе, 13 граждан России. 20 марта нарушители были депортированы из Индонезии.

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