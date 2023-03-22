На Галкина пожаловались генпрокурору из-за шутки про Скабееву

«Вызывает недоумение и отвращение очередное вредоносное высказывание людей, которые покинули нашу страну. В недавнем выступлении на зарубежных гастролях гражданин Галкин М.А. допустил оскорбительные высказывания в адрес известной российской телеведущей Ольги Скабеевой, возможно подпадающие под угрозу убийства», — написал он.

В выложенном в канале Швыткина фрагменте выступления Галкин шутит, что если «Филипп в прозрачных колготках» окажется на фронте, то «перемирие на несколько дней обеспечено». «Особенно, если в руках будет голова Скабеевой», — сказал Галкин, сравнив эту картину с логотипом бренда Versace.