На Галкина пожаловались генпрокурору из-за шутки про Скабееву

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин в своем Telegram-канале рассказал, что пожаловался гепрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).
Швыткину не понравилась шутка Галкина о журналистке Ольге Скабеевой, в которой депутат увидел угрозу убийства.
«Вызывает недоумение и отвращение очередное вредоносное высказывание людей, которые покинули нашу страну. В недавнем выступлении на зарубежных гастролях гражданин Галкин М.А. допустил оскорбительные высказывания в адрес известной российской телеведущей Ольги Скабеевой, возможно подпадающие под угрозу убийства», — написал он.
В выложенном в канале Швыткина фрагменте выступления Галкин шутит, что если «Филипп в прозрачных колготках» окажется на фронте, то «перемирие на несколько дней обеспечено». «Особенно, если в руках будет голова Скабеевой», — сказал Галкин, сравнив эту картину с логотипом бренда Versace.
По словам Швыткина, он направил депутатский запрос на имя генпрокурора и председателя Следственного комитета с предложением провести проверку инцидента и принять меры прокурорского реагирования, вплоть до уголовного преследования.