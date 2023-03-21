В России назвали самого популярного поэта

Россияне, принявшие участие в опросе группы компаний «ЛитРес», назвали Александра Пушкина самым популярным в стране русскоязычным поэтом. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

Исследование было проведено ко Дню поэзии, который ежегодно отмечается 21 марта. В первую тройку вошли также Сергей Есенин и Михаил Лермонтов.

Среди популярных поэтов респонденты назвали Николая Некрасова и Александра Блока. Они расположились на четвертом и пятом месте топа.

Ранее в центре Киева был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Также памятник Пушкину снесли в городе Мукачево в Закарпатской области в рамках «избавления от российско-имперского прошлого».