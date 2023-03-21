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1 час назад

В России назвали самого популярного поэта

Алиса Селезнёва

Россияне, принявшие участие в опросе группы компаний «ЛитРес», назвали Александра Пушкина самым популярным в стране русскоязычным поэтом. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

Исследование было проведено ко Дню поэзии, который ежегодно отмечается 21 марта. В первую тройку вошли также Сергей Есенин и Михаил Лермонтов.

Среди популярных поэтов респонденты назвали Николая Некрасова и Александра Блока. Они расположились на четвертом и пятом месте топа.

Также были отмечены Эдуард Асадов, Марина Цветаева и Владимир Маяковский.

Ранее в центре Киева был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Также памятник Пушкину снесли в городе Мукачево в Закарпатской области в рамках «избавления от российско-имперского прошлого».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что снос памятников Александру Пушкину является частью кампании по дерусификации на Украине, после чего киевские власти могут начать вымарывать и наследие писателя Николая Гоголя.

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