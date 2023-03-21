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35 минут назад

Марина Лошак назвала причину ухода с поста главы Пушкинского музея

Мослента

Куратор и галерист Марина Лошак назвала причину ухода с поста главы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Ее слова передает Telegram-канал учреждения. Искусствовед заявила о намерении двигаться дальше в реализации своих творческих планов.

Марина Лошак исполняла обязанности главы музея в течение десяти лет, с июля 2013 года. 20 марта 2023 года стало известно, что она покидает свой пост.

«Мое жизненное кредо — двигаться дальше. Десять лет для директора — достойный срок», — заявила экс-глава Пушкинского музея.

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По словам Лошак, она собирается реализовывать новые проекты в сфере искусства. Галерист выразила надежду, что новый человек, который станет главой музея, с новыми силами и амбициями продолжит начатое другими дело по развитию культурного учреждения.

Общество,Видео,Марина Лошак,
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