Экстренная служба Московской области запустила чат-бот

«Все способы связи, которые есть на сегодняшний день, продолжат свою работу и далее будут развиваться. Чат-бот создан для тех, кому необходима помощь, но при этом, по каким-то причинам человек не может позвонить, или ему неудобно разговаривать», - говорится в сообщении экстренной службы.