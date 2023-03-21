Экстренная служба Московской области запустила чат-бот

Уже не один год жителям Подмосковья во всех экстренных ситуациях помогает Система-112. Обратиться сюда за помощью можно в любое время суток. Сама система постоянно обновляется и улучшается, что увеличивает комфорт и безопасность жителей региона. Об этом рассказала пресс-служба правительства Московской области.
Для большего удобства жителей Подмосковья в соцсетях Telegram и Вконтакте для обращений стал доступен чат-бот Системы-112.
«Все способы связи, которые есть на сегодняшний день, продолжат свою работу и далее будут развиваться. Чат-бот создан для тех, кому необходима помощь, но при этом, по каким-то причинам человек не может позвонить, или ему неудобно разговаривать», - говорится в сообщении экстренной службы.
Общение в чате построено по системе «вопрос-ответ». Специально разработанные вопросы позволяют службе за минимальное время получить необходимую информацию и оперативно направить к заявителю нужные подразделения. Абоненту достаточно указать лишь ФИО, номер телефона, тип происшествия и степень угрозы происходящего события, которое вынудило обратиться в Систему-112.