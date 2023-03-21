Путин присудил танцовщику Полунину премию для молодых деятелей культуры

Артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров получили премию президента России Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2022 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

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Полунину награду присудили с формулировкой "за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства". Пильникову премировали за серию скульптур, изображающих выдающихся представителей русской культуры и искусства, а Заббарова - за вклад в развитие отечественного театрального искусства.