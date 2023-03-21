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49 минут назад

Путин присудил танцовщику Полунину премию для молодых деятелей культуры

Газета.Ru

Артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров получили премию президента России Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2022 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Путин присудил танцовщику Полунину премию для молодых деятелей культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полунину награду присудили с формулировкой "за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства". Пильникову премировали за серию скульптур, изображающих выдающихся представителей русской культуры и искусства, а Заббарова - за вклад в развитие отечественного театрального искусства.

Ранее Полунин высказался об "отмене" русской культуры на Западе. "Пытаются отменить русских композиторов, русскую культуру. Основная база театральная (балета) основана на русских композиторах. 70% продаж в Америке — это "Щелкунчик", то есть Чайковский. Чайковского невозможно отменить", — поделился размышлениями он.

Общество,Айдар Заббаров,Сергей Полунин,Владимир Путин,
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