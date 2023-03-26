Наступили очередные выходные — это значит, что мы возвращаемся с новой подборкой косплея. В этот раз мы постарались выбрать самые нетривиальные образы из популярнейших игр, фильмов и даже сериала.

1/15 Косплей «Гарри Поттер», модель Вера Оити Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Косплей «Гарри Поттер», модель Вера Оити Фото: Чемпионат.com 3/15 Косплей «Гарри Поттер», модель Вера Оити Фото: Чемпионат.com 4/15 Косплей «Уэнсдей», модель Kirdjava Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Косплей «Уэнсдей», модель Kirdjava Фото: Чемпионат.com 6/15 Косплей «Уэнсдей», модель Kirdjava Фото: Чемпионат.com 7/15 Косплей «Человек-паук», модель Сергей Нуждов, фотограф Кира Митенкова Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Косплей «Человек-паук», модель Сергей Нуждов, фотограф Кира Митенкова Фото: Чемпионат.com 9/15 Косплей «Человек-паук», модель Сергей Нуждов, фотограф Кира Митенкова Фото: Чемпионат.com 10/15 Косплей Silent Hill, модель Liz Joestar, фотограф Дмитрий Абдулаев Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Косплей Silent Hill, модель Liz Joestar, фотограф Дмитрий Абдулаев Фото: Чемпионат.com 12/15 Косплей Silent Hill, модель Liz Joestar, фотограф Дмитрий Абдулаев Фото: Чемпионат.com 13/15 Косплей Detroit: Become Human, модель Reo, фотограф Nita 13 Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Косплей Detroit: Become Human, модель Reo, фотограф Nita 13 Фото: Чемпионат.com 15/15 Косплей Detroit: Become Human, модель Reo, фотограф Nita 13 Фото: Чемпионат.com

Франшиза о Мальчике со шрамом вновь невероятно популярна благодаря выходу Hogwarts Legacy. Не остались в стороне и косплеерши: Вера Оити представила образ Гермионы Грейнджер, подруги Гарри и Рона. Плюс сто очков Гриффиндору!

«Уэнсдей»

Недавний хит Netflix стал популярен во многом благодаря Дженне Ортеге. Однако не только она блистает в сериале — Эмма Майерс сыграла милую подружку героини Энид Синклер. Свою версию девушки представила Kirdjava — вышло настолько же мило, как и в самом шоу.

«Человек-паук»

В наших подборках было немало супергероев, однако с каждым разом образы становятся всё лучше и лучше. Сергей Нуждов надел костюм Человека-паука и стал самым настоящим Дружелюбным соседом из киновселенной Marvel. Невероятная работа всех причастных, включая фотографа Киру Митенкову.

Silent Hill

В ближайшие годы нас ждёт очень много контента по культовой хоррор-вселенной. Но Liz Joestar уже празднует возвращение франшизы, сделав косплей на самого известного монстра в игровой индустрии — пирамидоголового. Фото: Дмитрий Абдулаев.

Detroit: Become Human