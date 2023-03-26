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54 минуты назад

Невероятный косплей — по играм, фильмам и «Уэнсдей»

Чемпионат.com

Наступили очередные выходные — это значит, что мы возвращаемся с новой подборкой косплея. В этот раз мы постарались выбрать самые нетривиальные образы из популярнейших игр, фильмов и даже сериала.

1/15 Косплей «Гарри Поттер», модель Вера Оити
Фото: Чемпионат.com
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2/15 Косплей «Гарри Поттер», модель Вера Оити
Фото: Чемпионат.com
3/15 Косплей «Гарри Поттер», модель Вера Оити
Фото: Чемпионат.com
4/15 Косплей «Уэнсдей», модель Kirdjava
Фото: Чемпионат.com
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5/15 Косплей «Уэнсдей», модель Kirdjava
Фото: Чемпионат.com
6/15 Косплей «Уэнсдей», модель Kirdjava
Фото: Чемпионат.com
7/15 Косплей «Человек-паук», модель Сергей Нуждов, фотограф Кира Митенкова
Фото: Чемпионат.com
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8/15 Косплей «Человек-паук», модель Сергей Нуждов, фотограф Кира Митенкова
Фото: Чемпионат.com
9/15 Косплей «Человек-паук», модель Сергей Нуждов, фотограф Кира Митенкова
Фото: Чемпионат.com
10/15 Косплей Silent Hill, модель Liz Joestar, фотограф Дмитрий Абдулаев
Фото: Чемпионат.com
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11/15 Косплей Silent Hill, модель Liz Joestar, фотограф Дмитрий Абдулаев
Фото: Чемпионат.com
12/15 Косплей Silent Hill, модель Liz Joestar, фотограф Дмитрий Абдулаев
Фото: Чемпионат.com
13/15 Косплей Detroit: Become Human, модель Reo, фотограф Nita 13
Фото: Чемпионат.com
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14/15 Косплей Detroit: Become Human, модель Reo, фотограф Nita 13
Фото: Чемпионат.com
15/15 Косплей Detroit: Become Human, модель Reo, фотограф Nita 13
Фото: Чемпионат.com

«Гарри Поттер»

Франшиза о Мальчике со шрамом вновь невероятно популярна благодаря выходу Hogwarts Legacy. Не остались в стороне и косплеерши: Вера Оити представила образ Гермионы Грейнджер, подруги Гарри и Рона. Плюс сто очков Гриффиндору!

«Уэнсдей»

Недавний хит Netflix стал популярен во многом благодаря Дженне Ортеге. Однако не только она блистает в сериале — Эмма Майерс сыграла милую подружку героини Энид Синклер. Свою версию девушки представила Kirdjava — вышло настолько же мило, как и в самом шоу.

«Человек-паук»

В наших подборках было немало супергероев, однако с каждым разом образы становятся всё лучше и лучше. Сергей Нуждов надел костюм Человека-паука и стал самым настоящим Дружелюбным соседом из киновселенной Marvel. Невероятная работа всех причастных, включая фотографа Киру Митенкову.

Silent Hill

В ближайшие годы нас ждёт очень много контента по культовой хоррор-вселенной. Но Liz Joestar уже празднует возвращение франшизы, сделав косплей на самого известного монстра в игровой индустрии — пирамидоголового. Фото: Дмитрий Абдулаев.

Detroit: Become Human

Самая популярная игра Quantic Dream продолжает завоёвывать сердца косплееров. Reo показала свой образ Хлои — андроида, который встречает игрока в главном меню, а затем появляется и в сюжете. Фото: Nita 13.

Общество,Фото,Гарри Поттер,Netflix,
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