Наступили очередные выходные — это значит, что мы возвращаемся с новой подборкой косплея. В этот раз мы постарались выбрать самые нетривиальные образы из популярнейших игр, фильмов и даже сериала.
Франшиза о Мальчике со шрамом вновь невероятно популярна благодаря выходу Hogwarts Legacy. Не остались в стороне и косплеерши: Вера Оити представила образ Гермионы Грейнджер, подруги Гарри и Рона. Плюс сто очков Гриффиндору!
«Уэнсдей»
Недавний хит Netflix стал популярен во многом благодаря Дженне Ортеге. Однако не только она блистает в сериале — Эмма Майерс сыграла милую подружку героини Энид Синклер. Свою версию девушки представила Kirdjava — вышло настолько же мило, как и в самом шоу.
«Человек-паук»
В наших подборках было немало супергероев, однако с каждым разом образы становятся всё лучше и лучше. Сергей Нуждов надел костюм Человека-паука и стал самым настоящим Дружелюбным соседом из киновселенной Marvel. Невероятная работа всех причастных, включая фотографа Киру Митенкову.
Silent Hill
В ближайшие годы нас ждёт очень много контента по культовой хоррор-вселенной. Но Liz Joestar уже празднует возвращение франшизы, сделав косплей на самого известного монстра в игровой индустрии — пирамидоголового. Фото: Дмитрий Абдулаев.
Detroit: Become Human
Самая популярная игра Quantic Dream продолжает завоёвывать сердца косплееров. Reo показала свой образ Хлои — андроида, который встречает игрока в главном меню, а затем появляется и в сюжете. Фото: Nita 13.