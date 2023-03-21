195 миллионов за 3 дня: как живет блогерша Александра Митрошина

По данным следствия Митрошина пользовалась упрощенной системой налогообложения. После пересечения установленного законом лимита, блогерша не стала переходить на общую систему налогообложения, чтобы не уплачивать НДС и НДФЛ и после поступления денег на расчетный счет переводила средства на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей.

Известно, что девушка покинула Россию еще летом 2022 года. Сейчас Митрошина проживает в Дубае. Судя по фотографиям на ее странице в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Александра ведет роскошную жизнь, передвигается на частных самолетах и останавливается в дорогих местах. Блогерша не скрывает своих доходов и уверяет своих подписчиков, что способна заработать за 3 дня 195 миллионов рублей. Основным источником ее заработка являются курсы и тренинги по продвижению в социальных сетях.