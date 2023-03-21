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14 минут назад

195 миллионов за 3 дня: как живет блогерша Александра Митрошина

Александр Котлеткин

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении блогерши Александры Митрошиной. Как заявляют правоохранители, девушка недоплатила налогов в казну государства на сумму 120 миллионов рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

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По данным следствия Митрошина пользовалась упрощенной системой налогообложения. После пересечения установленного законом лимита, блогерша не стала переходить на общую систему налогообложения, чтобы не уплачивать НДС и НДФЛ и после поступления денег на расчетный счет переводила средства на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей.

Известно, что девушка покинула Россию еще летом 2022 года. Сейчас Митрошина проживает в Дубае. Судя по фотографиям на ее странице в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Александра ведет роскошную жизнь, передвигается на частных самолетах и останавливается в дорогих местах. Блогерша не скрывает своих доходов и уверяет своих подписчиков, что способна заработать за 3 дня 195 миллионов рублей. Основным источником ее заработка являются курсы и тренинги по продвижению в социальных сетях.

Как живет блогерша Александра Митрошина – в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,Александра Митрошина,Следственный комитет,
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