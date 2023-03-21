195 миллионов за 3 дня: как живет блогерша Александра Митрошина

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении блогерши Александры Митрошиной. Как заявляют правоохранители, девушка недоплатила налогов в казну государства на сумму 120 миллионов рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.
По данным следствия Митрошина пользовалась упрощенной системой налогообложения. После пересечения установленного законом лимита, блогерша не стала переходить на общую систему налогообложения, чтобы не уплачивать НДС и НДФЛ и после поступления денег на расчетный счет переводила средства на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей.
Известно, что девушка покинула Россию еще летом 2022 года. Сейчас Митрошина проживает в Дубае. Судя по фотографиям на ее странице в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Александра ведет роскошную жизнь, передвигается на частных самолетах и останавливается в дорогих местах. Блогерша не скрывает своих доходов и уверяет своих подписчиков, что способна заработать за 3 дня 195 миллионов рублей. Основным источником ее заработка являются курсы и тренинги по продвижению в социальных сетях.
Как живет блогерша Александра Митрошина – в галерее «Рамблера».