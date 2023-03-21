ВС объяснил, в каких случаях сдача в плен считается преступлением

Верховный суд РФ разъяснил, что сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику, сообщается на сайте российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

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"Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии)", — отмечается в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы.

При рассмотрении уголовного дела о добровольной сдаче в плен судам необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 23 устава внутренней службы Вооруженных сил РФ, военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен.

Согласно примечанию к статье 3521 УК РФ военнослужащий, впервые совершивший добровольную сдачу в плен, может быть освобожден от уголовной ответственности только при наличии всех предусмотренных в этой норме условий (принятие мер для своего освобождения, возвращение в часть или к месту службы и несовершение во время пребывания в плену других преступлений).