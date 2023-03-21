Директор Пушкинского музея Лошак ушла в отставку

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак уходит со своего поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ.

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В ведомстве заявили, что Лошак подала заявление на увольнение по собственному желанию 20 марта. В качестве директора она проработала в Пушкинском музее 10 лет. Освободившуюся должность займет Елизавета Лихачева, которая ранее возглавляла Государственный музей архитектуры имени Щусева.

Лошак родилась 22 ноября 1955 года в Одессе. Выпускница Одесского госуниверситета имени Мечникова. Работала в Одесском государственном литературном музее, в 1986 году переехала в Москву, где работала в Госмузее имени Маяковского. С 2012 года была руководителем музейно-выставочного объединения «Манеж». 1 июля 2013 года назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.