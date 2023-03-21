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1 час назад

Директор Пушкинского музея Лошак покидает пост

Никита Бородкин

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак уходит со своего поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ.

Директор Пушкинского музея Лошак ушла в отставку
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве заявили, что Лошак подала заявление на увольнение по собственному желанию 20 марта. В качестве директора она проработала в Пушкинском музее 10 лет. Освободившуюся должность займет Елизавета Лихачева, которая ранее возглавляла Государственный музей архитектуры имени Щусева.

Лошак родилась 22 ноября 1955 года в Одессе. Выпускница Одесского госуниверситета имени Мечникова. Работала в Одесском государственном литературном музее, в 1986 году переехала в Москву, где работала в Госмузее имени Маяковского. С 2012 года была руководителем музейно-выставочного объединения «Манеж». 1 июля 2013 года назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

В Третьяковской галерее сменился директор. Чем запомнится пребывание на этом посту Зельфиры Трегуловой?

Напомним, что в начале февраля кадровые перестановки были в Третьяковской галерее. 9 февраля с должности генерального директора ушла Зельфира Трегулова — она возглавляла музей в течение 8 лет. Причиной стало окончание срока ее трудового контракта. Должность главы галереи заняла Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей.

Общество,Елена Проничева,Елизавета Лихачева,Марина Лошак,Минкультуры России,
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