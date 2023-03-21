В Воркуте из-за метели отменили занятия в школах для младших классов

Занятия в школах города Воркута Республики Коми отменены во вторник для учеников с 1-го по 5-й класс из-за метели - порывы ветра достигают 19 м/с, видимость временами снижается до 500 м. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по городу и пользоваться общественным транспортом, сообщило городское управление ГО и ЧС.

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"В связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты с 1-го по 5-й класс", - говорится в сообщении на странице воркутинского управления ГО и ЧС в соцсети "ВКонтакте".

Во вторник днем в Воркуте ожидается ветер с порывами до 18-20 м/с, метель и гололед. Водителям личного транспорта рекомендовано также воздержаться от выезда на кольцевую автодорогу, которая связывает Воркуту со всеми поселками и угледобывающими шахтами.

"Сейчас метель, но все системы жизнеобеспечения, общественный транспорт работают в обычном режиме", - сообщили ТАСС в администрации города.