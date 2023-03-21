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Си Цзиньпин обозначил позицию Китая по украинскому кризису

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Китая «играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса». Об этом пишет РИА Новости.

Си Цзиньпин отметил, что «большинство государств выступают в поддержку разрядки ситуации» на Украине и за проведение мирных переговоров.

«Исторически конфликты всегда решались путем диалога и переговоров. Недавно Китай опубликовал документ с изложением позиции, призывающий к политическому урегулированию украинского кризиса, отказу от менталитета холодной войны и односторонних санкций», - заявил он.

В России предложили штрафовать за скручивание пробега

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин выступил с инициативой ввести в России штраф за скручивание пробега в размере до 300 тысяч рублей для физических лиц и до 1 млн рублей — для компаний. Об этом сообщает газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что корректировка показаний одометра весьма распространена в России при продаже автомобиля, однако в законодательстве нет наказания за это. При этом скрученный пробег влияет на сроки техобслуживания автомобиля, так как новый владелец может даже не подозревать, что уже пора менять масло или ехать на техосмотр.

Иран рассчитывает на «огромный объем» своповых поставок из России

Тегеран рассчитывает на «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из России. Об этом заявил РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

По его словам, уже решен вопрос замедления своповых поставок между Россией и Ираном. «Поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок», - заявил Хандузи, отметив, что Тегеран рад сотрудничеству с Москвой в этом вопросе.

В Польше потребовали отставки посла из-за слов о возможном конфликте с Россией

Оппозиционная польская партия «Конфедерация свободы и независимости» потребовала увольнения посла Польши во Франции Яна Эмерика Ростишевского, заявившего ранее о возможном вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Соответствующее обращение появилось в официальном Twitter-аккаунте партии.

«Конфедерация» требует, чтобы господин посол был немедленно отстранен от должности», - подчеркнул лидер партии Роберт Винницкий, отметив, что заявление дипломата «скандально» и противоречит интересам государства.

В Париже задержано 234 участника акций протеста

234 человека задержаны в ходе акций протеста против пенсионной реформы в Париже. Об этом со ссылкой на источник в штаб-квартире парижской полиции сообщает BFMTV.