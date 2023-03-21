В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
30 минут назад

В пострадавшем от взрывов беспилотников техникуме Джанкоя приостановили занятия

Lenta.ruиещё 5

В пострадавшем от взрывов сбитых беспилотников профессиональном техникуме в Джанкое на севере Крыма приостановлены занятия. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Его слова приводят РИА Новости.

В техникуме Джанкоя приостановили занятия после ЧП с беспилотником
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Как рассказал Крючков, здание, в котором располагается учебное заведение и общежитие, получило повреждения — в нем выбиты стекла. Занятия не будут проводиться, пока идут ремонтные работы. Студенты из общежития эвакуированы.

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны сработали в городе Джанкой — есть разрушения, один человек получил ранения. Об инциденте в Telegram сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По словам Олега Крючкова, целью всех сбитых в Джанкое на севере Крыма беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были гражданские объекты. Помимо взрывчатки, беспилотники были начинены шрапнелью.

В Крыму отреагировали на слухи о последствиях атаки дронов на Джанкой

В результате инцидента ранения получил 33-летний мужчина. Он госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает. В настоящее время оценивается ущерб от произошедшего, решается вопрос с выплатой компенсаций пострадавшим.

Общество,Олег Крючков,Сергей Аксенов,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий