В РПЦ предложили развивать богословский диалог с Китаем

Активный интеллектуальный диалог между Россией и Китаем крайне необходим, и российские и китайские богословы также должны начать тесное взаимодействие для всестороннего гуманитарного сотрудничества. Такое мнение высказал первый замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, ректор Российского православного университета (РПУ) святого Иоанна Богослова Александр Щипков.

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"При всей важности экономических контактов, торговли, производственной кооперации и вопросов безопасности именно гуманитарное сотрудничество - искусство, образование, наука, включая философию и богословие, является фундаментом стратегического партнерства России и Китая", - полагает Щипков, высказывания которого приводятся в понедельник на сайте Московского патриархата.

Ректор Российского православного университета предложил использовать площадку РПУ для проведения богословского диалога с Китаем. По его словам, всесторонний интеллектуальный диалог России и Китая особенно важен сейчас, когда Москва и Пекин выстраивают тесное взаимодействие на основании взаимного уважения, а Владимир Путин и Си Цзиньпин установили высоко доверительные отношения.

Щипков также занимает должность заместителя главы Всемирного русского народного собора (ВРНС).