В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
24 минуты назад

В РПЦ предложили развивать богословский диалог с Китаем

ТАСС

Активный интеллектуальный диалог между Россией и Китаем крайне необходим, и российские и китайские богословы также должны начать тесное взаимодействие для всестороннего гуманитарного сотрудничества. Такое мнение высказал первый замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, ректор Российского православного университета (РПУ) святого Иоанна Богослова Александр Щипков.

В РПЦ предложили развивать богословский диалог с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При всей важности экономических контактов, торговли, производственной кооперации и вопросов безопасности именно гуманитарное сотрудничество - искусство, образование, наука, включая философию и богословие, является фундаментом стратегического партнерства России и Китая", - полагает Щипков, высказывания которого приводятся в понедельник на сайте Московского патриархата.

Ректор Российского православного университета предложил использовать площадку РПУ для проведения богословского диалога с Китаем. По его словам, всесторонний интеллектуальный диалог России и Китая особенно важен сейчас, когда Москва и Пекин выстраивают тесное взаимодействие на основании взаимного уважения, а Владимир Путин и Си Цзиньпин установили высоко доверительные отношения.

Щипков также занимает должность заместителя главы Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 20 марта с государственным визитом в Россию. В преддверии визита президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" отметил, что обе страны являются державами с древними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, и напомнил о важности гуманитарного сотрудничества.

Общество,Александр Щипков,Цзиньпин Си,Владимир Путин,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий