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31 минуту назад

В Москве китайцы вышли встречать Си Цзиньпина на улицу

Мослента

Представители китайской общины вышли встречать главу КНР Си Цзиньпина на улицы Москвы. Обстановку на одной из столичных улиц, по которой, возможно, проедет китайская делегация в рамках своего визита в Россию, опубликовал Telegram-канал KP.RU.

В Москве китайцы вышли встречать Си Цзиньпина на улицу
Фото: МослентаМослента

На кадрах видно, как представители китайской диаспоры развернули транспарант красного цвета с надписью на китайском языке. Обращение переводится на русский язык как: «Сердечно приветствуем прибывшего с визитом в Россию председателя Си Цзиньпина».

Ранее прибытие Си Цзиньпина в аэропорт Внуково попало на видео. Глава Китая прилетел в Россию с государственным визитом.

Общество,Цзиньпин Си,Международный аэропорт Внуково,
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