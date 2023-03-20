Суд отказался взыскать с Караулова 6 тыс. рублей налога

Савеловский суд Москвы отказался взыскать с журналиста Андрея Караулова 6 тыс. рублей налога и пени, которые он не оплатил за владение моторной лодкой. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым в понедельник ознакомился ТАСС.

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"В удовлетворении административного иска ИФНС России № 14 к Караулову Андрею Викторовичу о взыскании задолженности по налогам, сборам и пени отказать", - сказано в документе.

В феврале 2022 года районная налоговая инспекция обратилась в суд с иском к Караулову из-за того, что он не погасил задолженность по оплате транспортного налога на свою моторную лодку. В решении суда сказано, что с учетом пени за период 2016-2018 годов журналист задолжал порядка 6 тыс. рублей. На рассмотрение иска представители налоговой инспекции не явились. Сам Караулов тогда явился и предоставил квитанции о том, что к моменту заседания суда он уже оплатил задолженность и погасил пени. Кроме этого, в суде выяснилось, что налоговая инспекция пропустила срок подачи искового заявления, и суд не нашел оснований для его восстановления. На этом основании судья отказал ИФНС во взыскании денег с журналиста.

В начале ноября 2022 года у Караулова прошел обыск в рамках уголовного дела о клевете по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова. У него был на тот момент статус свидетеля. Он находился в больнице за границей.