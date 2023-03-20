Учительница обратилась к Кадырову из-за угроз родителей школьника

Педагог начальной школы Подмосковья, располагающейся в ЖК «Бутово-парк», Наталья Носенко пожаловалась на угрозы со стороны родителей одного из учеников. Женщина обращалась в полицию, однако за месяц, по ее словам, так и не получила обратного ответа. Она также написала главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, так как родители школьника — уроженцы этого российского региона. Об этом учитель сама сообщила «Ленте.ру».

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Суть конфликта

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Конфликт с родителями четвероклассника Вано* (имя изменено, — прим. «Ленты.ру») начался в конце января, когда мальчик получил плохую отметку.

«Ребенок и до этого был слабенький, но начал совсем плохо учится и себя вести. Родители начали: зачем ты поставила двойку, ты такая-сякая, ты ее исправишь, это твоя двойка и так далее», — вспомнила Носенко.

В начале февраля педагог ушла на больничный, ситуация обострилась после ее возвращения. За время отсутствия учителя в классе пропали конфеты, и Носенко решила провести с детьми классный час на тему того, что воровство — это плохо. О готовящейся тематической беседе она предупредила родителей днем ранее.

«Оставляю их после урока на классный час, начинает названивать папа этого ученика с просьбой, чтобы я отпустила ребенка, так как он не виноват. Я говорю, нет, не отпущу, классный час для всех, я не могу сейчас разговаривать, перезвоню позже. Он начал названивать во время классного часа, я не брала трубку. После того, как классный час прошел, я всех отпустила, он прислал голосовое с угрозами: ходи и бойся», — рассказала педагог.

Также сыпались оскорбления и угрозы и от матери Вано, утверждает учитель.

Реакция администрации и правоохранителей

По словам Носенко, со стороны администрации школы защиты она не нашла. Она утверждает, что ей сказали о двух вариантах: уволиться или извиниться перед всем классом и папой Вано. Носенко обратилась в полицию.

«В третьем классе с этими родителями была проблема, когда там мальчишки подрались, а он родителей второго мальчика приглашал стреляться возле школы. Потом была ситуация: он приходил домой к другим родителям, с которыми была ссора, только их не было дома, камера зафиксировала», — поделилась педагог.

По словам Носенко, пока она находилась на больничном родители написали коллективное заявление на имя директора с просьбой перевести проблемного ребенка в другой класс или школу. Родители двух учеников передали администрации индивидуальные заявления, так как ученик обижал их детей. Директор якобы пообещала провести с родителями Вано профилактическую беседу, как только классный руководитель вернется на рабочее место. Но по возвращению Носенко мероприятие не провели.

«Заявление в полицию зарегистрировали, но месяц прошел и никакого ответа. Я отправила заявление в прокуратуру и предупредила директора, отдала заявление лично в руки и сказала, долго еще, три недели уже прошло, когда будет совет профилактики. Параллельно с этим родители писали еще двум депутатам», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

Сама она направила обращение с просьбой посодействовать главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Совет профилактики назначили на 16 марта. По воспоминаниям педагога на нем присутствовали начальник ПДН, участковый и следователь, директор, заучи, отец мальчика и родители, которые писали индивидуальные заявления на имя директора.

«Никаких итогов нет, этот папа передо мной не извинился, он считает, что я его спровоцировала, что не брала трубки, и он прав, что так отреагировал и мне угрожал. Администрация школы со своей стороны начала мне говорить, сколько вам нужно купить конфет, чтобы вы наконец-то успокоились. Ребенка на учет не хотят ставить, родители пообещали, что они переедут через два месяца, но суть-то не в этом, они и в другом классе будут себя так вести», — описала ситуацию Носенко.

Педагог также заявила, что всерьез опасается за свою жизнь.