В аэропорту Сочи из-за тумана были задержаны 18 рейсов

В аэропорту Сочи из-за тумана были задержаны вылеты 18 авиарейсов. Об этом сообщает kp.ru.

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Отмечается, что уже третий день подряд из-за погодных условий авиакомпании в Сочи не могут осуществлять рейсы по графику. Были задержаны рейсы в Ульяновск, Санкт-Петербург, Казань, Домодедово, Красноярск, Екатеринбург, Саранск, Омск, Новосибирск, Белград, Тюмень, Казань, Шереметьево, два рейса в Нижний Новгород и три рейса в Уфу.

19 марта сообщалось, что около 40 рейсов были отменены в аэропорту Сочи. По данным пресс-службы оператора аэропортов ГК «Аэродинамика», туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Отмечалось, что в ночь на 19 марта из 57 рейсов было выполнено только два.