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28 минут назад

В аэропорту Сочи из-за тумана были задержаны 18 рейсов

Газета.Ru

В аэропорту Сочи из-за тумана были задержаны вылеты 18 авиарейсов. Об этом сообщает kp.ru.

В аэропорту Сочи из-за тумана были задержаны 18 рейсов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что уже третий день подряд из-за погодных условий авиакомпании в Сочи не могут осуществлять рейсы по графику. Были задержаны рейсы в Ульяновск, Санкт-Петербург, Казань, Домодедово, Красноярск, Екатеринбург, Саранск, Омск, Новосибирск, Белград, Тюмень, Казань, Шереметьево, два рейса в Нижний Новгород и три рейса в Уфу.

19 марта сообщалось, что около 40 рейсов были отменены в аэропорту Сочи. По данным пресс-службы оператора аэропортов ГК «Аэродинамика», туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Отмечалось, что в ночь на 19 марта из 57 рейсов было выполнено только два.

Позднее стало известно, что аэропорт Сочи начал принимать задержанные рейсы благодаря улучшению видимости. Уточнялось, что аэропорт принял четыре рейса. Представители «Аэрофлота» также пояснили, что на рейсы, которые были ранее задержаны из-за погодных условий, уже началась регистрация.

Общество,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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